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بدء تطعيم موظفي المصالح الحكومية بلقاح كورونا في المنوفية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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في ضوء خطة الدولة الشاملة للتوسع في تطعيم جميع فئات المجتمع والعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية والمصانع والشركات بلقاح فيروس كورونا المستجد، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بتكثيف حملات تطعيم لقاحات كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بحصر كافة أعداد العاملين بالقطاعات الحيوية والخدمية والمصالح الحكومية وكذا العاملين بالمصانع والشركات بالمناطق الصناعية لإعداد قاعدة بيانات شاملة لوضع خطة متكاملة لتلقيهم لقاح فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

قامت اليوم الأحد فرقة طبية متحركة من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتوجه لمقر ديوان عام محافظة المنوفية لتطعيم العاملين بلقاح كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيستمر عمل الفرق الطبية حتى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالمصالح الحكومية.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار عمل الفرق الطبية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية حتى يتم التأكد من الانتهاء من تطعيم جميع الفئات المستهدفة، موجهًا الشكر للفرق الطبية لجهدهم المستمر في جائحة كورونا، كما ناشد جميع أبناء وأهالي المحافظة بسرعة التسجيل بالمنظومة للحصول على اللقاح حفاظًا على الصحة العامة.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا تطعيم المنوفية

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