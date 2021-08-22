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الأهلي يهنئ الرجاء بعد حصوله على لقب البطولة العربية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تهنئة خاصة إلى نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعد تتويجه بالبطولة العربية.

وكان الفريق المغربي حقق الفوز على اتحاد جدة السعودي، بركلات الجزاء بنتيجة 4-3 عقب التعادل الإيجابي برباعية لكل فريق، بالمباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في كأس السوبر الإفريقي المقرر له في العاصمة القطرية الدوحة، حيث فاز الأول بدوري أبطال إفريقيا وحقق الثاني لقب كأس الكونفدرالية.

من ناحية أخرى يستعد المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمواجهة الجونة، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

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