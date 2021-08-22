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مصرع طالبين في حادث تصادم بالدقهلية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهد طريق العيادية عزبة البرشة بمركز شربين، حادث تصادم دراجة نارية وعربة كارو، ما أسفر عن مصرع اثنين.

وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علة الطريق الفرعي ما بين قريتي العيادية عزبة البرشة بمركز شربين، ووفاة إثنين.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قيادة عبدالرحمن ش. ص. أ. 16 سنة - طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم قرية أبو جلال دائرة مركز شربين، باتجاه عزبة البرشة، وعربة كارو يستقلها محمد ع. م. ع. 55 سنة - فلاح، ومقيم عزبة البرشة، بذات الاتجاه.

وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية، مما أدى إلى اصطدامه بالعربة الكارو من الخلف، ونجم عن ذلك وفاته، ومرافقه عمرو ر. ن. ا. 12 سنة - طالب بالصف السادس الإبتدائي، ومقيم قرية أبو جلال، وتم نقلهما لمستشفى شريين العام.

وبسؤال مستقل العربة، وعم الأول أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وجار استدعاء أحد أهلية المتوفى الثاني لسؤاله، وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، وتحرر المحضر رقم 14103 لسنة 2021 جنح مركز شربين، وجار العرض على النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

مصرع طالبين حادث تصادم اللواء سيد سلطان الدقهلية

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