Advertisements
مصرع طالبين في حادث تصادم بالدقهلية
الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:04 م
محمد كشك
Advertisements
شهد طريق العيادية عزبة البرشة بمركز شربين، حادث تصادم دراجة نارية وعربة كارو، ما أسفر عن مصرع اثنين.
وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علة الطريق الفرعي ما بين قريتي العيادية عزبة البرشة بمركز شربين، ووفاة إثنين.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قيادة عبدالرحمن ش. ص. أ. 16 سنة - طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم قرية أبو جلال دائرة مركز شربين، باتجاه عزبة البرشة، وعربة كارو يستقلها محمد ع. م. ع. 55 سنة - فلاح، ومقيم عزبة البرشة، بذات الاتجاه.
وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية، مما أدى إلى اصطدامه بالعربة الكارو من الخلف، ونجم عن ذلك وفاته، ومرافقه عمرو ر. ن. ا. 12 سنة - طالب بالصف السادس الإبتدائي، ومقيم قرية أبو جلال، وتم نقلهما لمستشفى شريين العام.
وبسؤال مستقل العربة، وعم الأول أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وجار استدعاء أحد أهلية المتوفى الثاني لسؤاله، وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، وتحرر المحضر رقم 14103 لسنة 2021 جنح مركز شربين، وجار العرض على النيابة العامة.
وكان اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم علة الطريق الفرعي ما بين قريتي العيادية عزبة البرشة بمركز شربين، ووفاة إثنين.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قيادة عبدالرحمن ش. ص. أ. 16 سنة - طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم قرية أبو جلال دائرة مركز شربين، باتجاه عزبة البرشة، وعربة كارو يستقلها محمد ع. م. ع. 55 سنة - فلاح، ومقيم عزبة البرشة، بذات الاتجاه.
وبالفحص تبين أن سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية، مما أدى إلى اصطدامه بالعربة الكارو من الخلف، ونجم عن ذلك وفاته، ومرافقه عمرو ر. ن. ا. 12 سنة - طالب بالصف السادس الإبتدائي، ومقيم قرية أبو جلال، وتم نقلهما لمستشفى شريين العام.
وبسؤال مستقل العربة، وعم الأول أيد مضمون الفحص، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وجار استدعاء أحد أهلية المتوفى الثاني لسؤاله، وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، وتحرر المحضر رقم 14103 لسنة 2021 جنح مركز شربين، وجار العرض على النيابة العامة.
Advertisements