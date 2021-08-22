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وزير خارجية صربيا لـ السيسي: نثمن جهود مصر في تحقيق الأمن بالمنطقة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السيد نيكولا سيلاكوفيتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير ميروسلاف يستوفيان مدير ادارة الشرق الاوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة سوزانا بوسكوفيتش.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبر عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا على امتداد أكثر من مائة عام شهدت مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين، سواء على المستوى الثنائي أو الدولي، حيث أسست الدولتين حركة عدم الانحياز في ستينيات القرن الماضي، وأن مصر تطلع لتعزيز مسيرة تلك العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي، بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وذلك في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة، فضلًا عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالدول العربية والأفريقية.

من جانبه؛ أعرب وزير الخارجية الصربي عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر لا سيما في ظل التجربة التنموية الناجحة والملهمة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس في جميع المجالات، كما أعرب وزير الخارجية الصربي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره.

وأكد وزير الخارجية الصربي، الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومشيدًا في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، وكذلك جهود مكافحة الفكر المتطرف وارساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

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وزير الخارجية مصر صربيا جهود مصر السيسي

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