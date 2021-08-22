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مفاجأة مدوية.. بيراميدز يتحرك لخطف نجم الأهلي

الأحد 22/أغسطس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمود دياب
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دخل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في مفاوضات جادة مع أحد لاعبو النادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وفتح مسؤولو الفريق السماوي خط مفاوضات، مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

 

ويسعي مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في الحصول على خدمات النجم النيجيري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوف الفريق.

 

ويذاكر أن النيجيري جونيور اجاي، يرتبط بعقد مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الكروي المقبل، ولكنه اقترب من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، خلال الفترة الحالية.

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