Advertisements

26 أغسطس.. افتتاح العرض المسرحي "زقاق المدق" على مسرح محمد عبدالوهاب

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، يفتتح المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحى الاستعراضى " زقاق المدق" فى العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 26 أغسطس الجاري، على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

العرض عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده، البطولة للفنانين " دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبد الخالق، كريم الحسينى، د.عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، صابر رامى".

" زقاق المدق" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت، بإشراف الفنان صلاح لبيب مدير عام الفرقة، ديكور محمد الغرباوى، تصميم أزياء مروة عودة، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد جميعى، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع مسرحية إيهاب جمعة، تصميم دعاية مصطفى عوض، مشرف على هيئة الإخراج وليد طه، مخرج منفذ "وليد صلاح وأحمد يونس"، مساعدو الإخراج " أحمد طارق ومحمود كامل وإيهاب علوان وإبراهيم ابو النجا وأحمد الصواف"، مدير الإنتاج أمل حبيب.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يحسم مصيره مع الفريق بفرمان ناري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي السوبر من الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقاته النارية

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

منذ 39 دقيقة

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 5 ساعات

رسائل نارية من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل لقاء الإنتاج الحربي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

07:00 م

موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

07:01 م

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يتحرك لخطف نجم الأهلي

04:27 م

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

01:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements