أحمد كامل يحتفل بحصوله على 200 مشاهدة عبر "يوتيوب"





أحتفل المطرب الشاب أحمد كامل، بوصول عدد المشتركين بقناته الرسمية على "يوتيوب" إلى 2 مليون مشترك، بالإضافة إلى أرتفاع عدد المشاهدات على قناته إلى 200 مليون مشاهدة.



وأعرب كامل عن سعادته قائلا: شكرا لكل الناس على الدعم والحب اللي شفته منكم.



ويُذكر أن أحمد كمال، لا يزال حصد نجاح أغنيتة الجديدة "على عيني"، حيث أثارت ضجة منذ طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها جمهوره بشكل كبير، فضلا عن تصدرها موقع الفيديوهات يوتيوب.



"على عيني"من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد كامل، توزيع ومكس إسلام الأزرق.



وتقول كلمات الأغنية:



أنا كداب.. انا مانستش فضلت استنى واتاري حكايتنا اللي مستنتش ومهما بغني لغيابك وللنسيان رجوعك غنوة لسة ف قلبي ماتغنتش اشوفك فين.. وحشتيني غيابك مش وجع هيروح.. ده شوك ماشي فـ شراييني بقيت ماكرهش سيرة الموت عشان انا مت فعلا لما نسيتيني على عيني اشوفك جاية قدامي وابص بعيد على عيني.