4 مباريات ضمن منافسات اليوم الثاني لدوري "مستقبل وطن" بالقصير

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة القصير بقيادة "محمد عوف" فعاليات دوري مستقبل وطن بالمدينة في يومه الثاني الذى يقام تحت رعاية النائب "عبد الناصر عطية" عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، حيث أقيمت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الموسم الثالث للدوري بالمدينة بحضور النائب "عبد الناصر عطية" عضو مجلس النواب.



وقال "محمد عوف" أمين الحزب بالمدينة إن اليوم الثاني للدوري اتسم بالحماس بين الفرق المشاركة حيث انتهت المباراة الأولى بفوز فريق المستقبل على فريق مانشيستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بينما حقق فريق البلوز انتصارا على منافسه فريق الصقور بثلاثة أهداف لهدفين في إطار منافسات اليوم الثاني للبطولة.



وأضاف "عبد الرؤوف شعبان" أمين الشباب بالمدينة أن المباراة الثالثة انتهت بفوز الملكي على فريق الزهور بأربعة أهداف مقابل لا شئ ليصعد فريق الملكي إلى الدور الثاني بينما استطاع فريق الأسود حسم المباراة الأخيرة ضمن منافسات اليوم والفوز على فريق النسور بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.



من جانبه أشاد النائب "عبد الناصر عطية" عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمستوي الفرق المشاركة في البطولة وبروح الحماس الشديد بين اللاعبين مؤكداََ أن الفريق الفائز بلقب بطل مدينة القصير سيكون في غاية القوة وسينافس بشدة على لقب بطل المحافظة في تصفيات الدوري على مستوى المحافظة.