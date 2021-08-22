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مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي السوبر من الزمالك

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:31 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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دخل نادي بيراميدز في خط المفاوضات مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

ويتبقى في عقد أجايي مع الأهلي موسم واحد فقط، حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن الفريق لتقلص فرصه في المشاركة، ورغبة المارد الأحمر في رحيله لعدم الحاجة إليه.

واقترب جونيور أجايي من الرحيل عن صفوف الأهلي بعد الصفقات التي أبرمها مسئولو النادي الأهلي على صعيد اللاعبين الأجانب.

وجاءت مفاوضات بيراميدز مع أجايي وسط رغبتهم في الإحلال والتجديد على قائمة اللاعبين الأجانب بسبب النتائج السلبية في الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد فتح خط المفاوضات مع أجاي في وقت سابق واشترطوا على اللاعب فسخ تعاقده مع الأهلي لضمه بالمجان.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الزمالك الاهلي اجايي

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