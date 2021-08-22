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مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي السوبر من الزمالك
الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:31 م
محمد الدمتناوي
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دخل نادي بيراميدز في خط المفاوضات مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.
ويتبقى في عقد أجايي مع الأهلي موسم واحد فقط، حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن الفريق لتقلص فرصه في المشاركة، ورغبة المارد الأحمر في رحيله لعدم الحاجة إليه.
واقترب جونيور أجايي من الرحيل عن صفوف الأهلي بعد الصفقات التي أبرمها مسئولو النادي الأهلي على صعيد اللاعبين الأجانب.
وجاءت مفاوضات بيراميدز مع أجايي وسط رغبتهم في الإحلال والتجديد على قائمة اللاعبين الأجانب بسبب النتائج السلبية في الموسم الجاري.
وكان الزمالك قد فتح خط المفاوضات مع أجاي في وقت سابق واشترطوا على اللاعب فسخ تعاقده مع الأهلي لضمه بالمجان.
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