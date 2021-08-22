نجم الأهلي يحسم مصيره مع الفريق بفرمان ناري

اعترض الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الأهلى، على فكرة العودة من جديد إلى صفوف الجونة على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل، مفضلا خوض تجربة جديدة خارج الدورى المصرى.

ويحاول المهاجم الكونغولى إيجاد عروض فى الدوريين التركى أو البلجيكى من خلال وكيله عل أمل خوض تجربة جديدة خارج الدوري العام.

ويريد المهاجم التواجد فى أوروبا للانضمام إلى قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية فى الفترة المقبلة، والمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.