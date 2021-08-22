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نجم الأهلي يحسم مصيره مع الفريق بفرمان ناري
الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:28 م
غدير أحمد
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اعترض الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الأهلى، على فكرة
العودة من جديد إلى صفوف الجونة على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل، مفضلا خوض
تجربة جديدة خارج الدورى المصرى.
ويحاول المهاجم الكونغولى إيجاد عروض فى الدوريين التركى أو
البلجيكى من خلال وكيله عل أمل خوض تجربة جديدة خارج الدوري العام.
ويريد المهاجم التواجد فى أوروبا للانضمام إلى قائمة منتخب
الكونغو الديمقراطية فى الفترة المقبلة، والمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء يوم الثلاثاء
المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري
المصري الممتاز.
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