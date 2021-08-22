Advertisements

"الطيب" لسفير السويد: المنح الدراسية والتدريب أدوات فاعلة لنشر التسامح

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر مؤسسة ذات رسالة عالمية هي رسالة السلام التي تنطلق من سماحة الإسلام، مؤسسة تقوم على حفظ تراث المسلمين ونشر صحيح الدين منذ أكثر من 1070 عامًا، ويقوم التعليم في الأزهر على التعددية وقبول مختلف الآراء.

وأكد شيخ الأزهر خلال استقباله هوكان إيمسجورد، سفير السويد الجديد بالقاهرة، اليوم الأحد، أن باب الأزهر مفتوح لسفراء الدول الأجنبية من أجل رفع مستوى التعاون العلمي والدعوي مع الأزهر، وتدريب أئمة المساجد، وهذه أدوات مهمة وفاعلة لنشر التسامح والاعتدال ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمعات، فالأئمة والطلاب يعودون إلى بلادهم محملين بمناهج وخبرات أزهرية في نشر التسامح وتعزيز التعايش والاندماج ومجابهة جميع الأفكار المغلوطة والمشوهة.

من جانبه، أعرب السفير هوكان إيمسجورد، سفير السويد الجديد بالقاهرة، عن حرص بلاده على التعاون مع الأزهر وجعله في أولويات عمل السفارة خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يتمتع به الأزهر من حضور عالمي بارز، وأنه تابع جيدًا جهود وجولات شيخ الأزهر الخارجية وخطابه المعتدل وجهوده في إرساء قيم الحوار والسلام، وأن الفرص التي قدمها شيخ الأزهر خلال هذا اللقاء بخصوص الطلاب والأئمة ستحظى بالترحيب في السويد، نظرًا لما يحتاجه المجتمع من علماء وأئمة معتدلين، لحل الإشكاليات والمسائل المختلفة، ومحاربة الأفكار المغلوطة.

الكلمات المفتاحية

شيخ الازهر سفير السويد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب بنزيما.. راموس ينفجر غضبا من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

راتبه الضخم السبب الأكبر.. 3 أسباب تعرقل انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك (تقرير)

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي السوبر من الزمالك

منذ 36 دقيقة

حقيقة اقتراب الزمالك من ضم قائد بيراميدز

منذ ساعة و 8 دقيقة

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلي تصدم نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يحسم مصيره مع الفريق بفرمان ناري

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يتحرك لخطف نجم الأهلي

04:27 م

نجم الأهلي يحسم مصيره مع الفريق بفرمان ناري

05:28 م

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

02:42 م

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي السوبر من الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements