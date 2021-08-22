رسميًا.. التعاون السعودي يفسخ تعاقده مع إل مايسترو بالتراضي





أعلن نادي التعاون السعودي إنهاء علاقته بالإنجليزي نيستور إل مايسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على خلفية النتائج التي حققها المدرب في الدوري هذا الموسم.





ونشر النادي السعودي بيان له عبر حسابه بموقع التواصل تويتر :"قررت إدارة النادي إلغاء عقد المدير الفني نيستور إل مايسترو بالتراضي بين الطرفين مقدمه لنياسترو وطاقمه المساعد الشكر والتقدير على الفترة الماضية.





وأضاف : حيث تم تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي بقيادة الفريق الأول مؤقتًا".





وقاد نيستور إل مايسترو التعاون هذا الموسم في مباراتين حيث تعادل الفريق في مباراة وخسر في مباراة أخرى مكتفيًا بالحصول على نقطة وحيدة من أصل 6 نقاط.



