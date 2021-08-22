توتنهام يفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

حقق نادي توتنهام هوتسبير الفوز على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









نجح ديلي آلي نجم توتنهام في إحراز الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق ضربة جزاء، حصل عليها اللاعب.









وخلال الشوط الثاني حاول كلا الفريقين في الوصول لمرمي المنافس ولكن لم تنجح أي من المحاولات حتي أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز توتنهام بهدف دون رد









وبدأ توتنهام أمام وولفرهامبتون كالتالي:





لوريس - تانجانجا - داير- سانشيز - ريجيلون - هويبيرج - سكيب - لوكاس - ديلي آلي - بيرجوين - سون.



