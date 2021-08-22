محمد شريف يعلن جاهزيته للمشاركة مع الأهلي أمام الجونة

أعلن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته الكاملة لمباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام نظيره الجونة.

وتعافى شريف بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية خلال مباراة الإسماعيلي والتي حرمت الأهلي من جهوده في مباريات إنبي وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي.

وشارك محمد شريف في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني اليوم الأحد على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المصري البورسعيدي 4-2 أول أمس الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غدٍ الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق ٤ نقاط عن غريمه الزمالك.