تفاصيل جلسة حسين لبيب مع مشجعي الزمالك ذوي الهمم

شهد مقر نادي الزمالك عصر اليوم الأحد، جلسة بين اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، ومشجعي الزمالك ذو الهمم.





وجاءت الجلسة بمكتب حسين لبيب، في حضور بعض من أعضاء لجنة الزمالك، ورحب رئيس الزمالك لمشجعي القلعة البيضاء وناقش معهم الأزمة الأخيرة.





وأشتكى مشجعي الزمالك ذو الهمم بأن أسمائهم تم حذفها من كشف مباريات الفريق الكروي دون سبب، ونطلب عودتها مجدداً من بداية مباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي.





ووافق حسين لبيب على طلب مشجعي الزمالك، كما استقبل في مكتبه الطفلة نورا إسلام التي ظهرت في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل بالزمالك وهي على كرسي متحرك.





وكان "الفجر" الرياضي قد نشر أمس كواليس مكالمة حسين لبيب مع المشجعة الزملكاوية، وأكد على حضورها مباراة الزمالك المقبلة أمام الإنتاج الحربي والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.



