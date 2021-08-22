عمرو عبد العزيز يُطالب إدارة المهرجانات الفنية بضرورة تكريم الفنان صلاح السعدني





طالب الفنان عمرو عبد العزيز إدارة مهرجان القاهرة أو مهرجان الإسكندرية أو الجونة السينمائي بضرورة تكريم الفنان صلاح السعدني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب عمرو عبد العزيز منشورًا قال فيه :"يا جماعة كرموا العمدة

الفنان الكبير و المحترم صلاح السعدني، ربنا يديله الصحة وطولة العمر".



وتابع قائلاً :"فنان قيمة وقامة فنية كبيييييييرة ورحلة عطاء استمرت لأكتر من ٥٠ سنة فن ما بين سنيما و تليفزيون مسرح و إذاعة".



وأضاف قائلاً :"وحشتنا يا عمدة وحشتنا ضحكتك و انت بتقول جاااااااااااااي لما سليم البدري يعمل فيك مغرز، وحشتنا يوووووووووووه يا عمارة اللي كنت بتقولها في أرابيسك، عشان كده ياريت المسئولين والقائمين على مهرجان الجونة أو مهرجان القاهره أو مهرجان الاسكندريه فى دوراتهم هذا العام يهتموا بتكريم اسم الفنان الكبير صلاح السعدني؛ لإنه حقاً اسم يستحق التكريم".



وفي سياق آخر، يشارك عمرو عبد العزيز حالياً في مسرحية"أبو العربي "، وهي بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبد العظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشاب الصاعدين وهو من إخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق.