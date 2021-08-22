راتبه الضخم السبب الأكبر.. 3 أسباب تعرقل انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك (تقرير)

تجدد الحديث مرة أخرى عن اقتراب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، من الانتقال إلى نادي الزمالك، في الموسم الجديد.









ويرتبط السعيد بالتوقيع مع نادي الزمالك منذ ما يقرب من عامين بالتوقيع مع القلعة البيضاء لتدعيم خط هجومه، بالفترة المقبلة.









وكان حازم الحديدي وكيل اللاعبين، تحدق في وقت سابق عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع عبدالله السعيد نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.









وقال وكيل اللاعبين في تصريحات إعلامية: "بالفعل هناك مفاوضات غير رسمية من جانب نادي الزمالك مع عبدالله السعيد لمعرفة موقفه من الانضمام للفريق بالموسم المقبل".









وأضاف:" السعيد لديه عقد مع بيراميدز وهو لاعب محترف يحترم تعاقده، واعتقادي الشخصي أن اللاعب مستمر مع بيراميدز لنهاية عقده، وهو حاليًا في فترة أجازة ولن يتخذ أي قرار".









ورحل السعيد عن الأهلي بعد فشل تجديد تعاقده وانتقل لصفوف بيراميدز موسم 2018 بعد تجربة قصيرة على سبيل الإعارة مع فريق أهلي جدة السعودي.









ويرصد "الفجر الرياضي" 3 عقبات تقف أمام إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع السعيد خلال الفترة المقبلة بالتقرير الآتي:-





1- "رفض ناديه"









يرفض نادي بيراميدز سبورت برئاسة رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، فكرة التنازل عن خدمات اللاعب خاصةً أنه يعد من أهم العناصر الأساسية.





كما تمسك اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني، بخدمات لاعبه مؤكدًا لإدارة ناديه عدم الرغبة في رحيله مهما كانت الاغراءات المادية.





ويسعى المدير الفني للحفاظ على كافة نجومه في الموسم الجديد من أجل المنافسة على الدوري، وبطولة كأس الكونفدرالية بعد تأهله للموسم الثالث على التوالي.





2- "كبر السن والبدائل"









يعد تقدم اللاعب في العمر هو العقبة الأبرز في طريق انضمامه للفارس الأبيض، خاصةً أن الأخير يبحث عن تجديد الدماء.





ويمتلك السعيد من العمر 36 عامًا، وهو ما يعني بأنه لن يتواجد كثيرًا في الملاعب وبات على مشارف الاعتزال، وبالتالي لن يستفيد منه النادي على المستوى الفني أو المادي.





كما يتواجد داخل الزمالك عدة بدائل وأسماء قوية قادرة على أن تكون في نفس مركز اللاعب وتؤدي أدواره الفنية داخل أرضية الملعب.









3- "راتبه الضخم"





سيكون من الصعب داخل إدارة نادي الزمالك توفير راتب اللاعب الضخم حال التعاقد معه خلال الصيف الجاري، وهو ما قد يسبب العديد من المشاكل.





ويتقاضى اللاعب ما يقرب من 37 مليون جنيه سنويًا داخل نادي بيراميدز في الوقت الحالي، وهو ما سيكون من الصعب توفيره داخل القلعة البيضاء.