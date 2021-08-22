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الأهلي يجهز احتفالية النجمة العاشرة وتكريم أبطاله في كل الألعاب

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتهت اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي للإعداد لاحتفالات تدشين النجمة العاشرة على شعار النادي ، وأيضًا تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية على الصعيد المحلي والقاري والأولمبي والعربي، في إجتماعها الأخير اليوم، إلى التصور النهائي للإحتفالات وعدة إقتراحات خاصة ببرامج الإحتفالات والمواعيد المناسبة.

 

وسوف تقوم اللجنة بعرض هذا التصور على محمود الخطيب رئيس النادي غدًا لإعتماده واختيار الموعد المناسب قبل إنشغال الفرق الرياضية بفعاليات الموسم الجديد.

 

 

وكان مجلس الإدارة في إجتماعه قبل السابق قرر تشكيل اللجنة المشار إليها لهذا الغرض وعرض الاقتراحات على رئيس النادي.

 

وتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية 3-0.

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