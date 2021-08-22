وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان تنفيذ المشروعات بالمحافظة





عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بديوان عام الوزارة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات الوزارة والمحافظة.





وقال القصير إن هذا الاجتماع ياتي في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة بين الوزارة والمحافظة لدعم المشروعات الزراعية في جنوب سيناء سواء في مجال الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة وايضا الخدمات البيطرية والإنتاج الزراعي .





واضاف أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لدعم التنمية المستدامة في سيناء وفي كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين وأيضا احتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية مشيرا إلى أهمية وجود روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.





من ناحيته أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمحافظة لاستغلال كافة الإمكانيات الزراعية المتوفرة في سيناء والتى تسهم أيضا في توفير فرص عمل للمواطنين وتساعد على استقرار المجتمعات البدوية .





واضاف فودة أننا نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان المحافظة وأيضا نقل الفائض إلى المحافظات المجاورة مشيرا إلى المحافظة تشهد حاليا اهتماما كبيرا في كافة مجالات الأنشطة الزراعية والحيوانية.





والجدير بالذكر أن هناك اجتماعات مستمرة بين القصير وفودة سواء في ديوان الوزارة أو جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية في المحافظة.