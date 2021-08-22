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بعد عرضه بأيام.. مسلسل "شقة 6" يحقق نجاحاً باهراً

الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
رنا حسين
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عُرض مسلسل "شقة 6" للفنانة روبى والنجم احمد حاتم على منصة Shahid.vib الرقمية وحقق نجاحًا كبيرا وتصدر ترند البحث على منصة الموقع منذ عرض حلقاته الأولى.


وينتمى مسلسل "شقة 6" إلى نوعية مسلسلات الرعب والتشويق بشكل مختلف تجسد فيه الفنانة روبي دورا جديدا عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

وتدور الأحداث حول فتاة تقوم بالانتقال الى شقة جديدة، الا ان هناك بعض الأحداث الغريبة تحدث لها فى أجواء من التشويق والرعب، حيث يحدث أمر ما داخل الشقة يؤدى إلى قلب حياة الجيران رأسا على عقب.


"شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، هانى عادل، حمزة العيلى، ملك قورة، ريم عبد القادر وهو من سيناريو وحوار شركة ديفرنت أرت رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب منتج فنى مصطفى يوري وإخراج محمود كامل.

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