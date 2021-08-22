تعرف على سر غياب دينامو الأهلي عن التدريبات

تغيب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وجاء غياب حمدي فتحي عن مران فريقه بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الأهلي الماضية أمام المصري البورسعيدي والتي أجبرته على مغادرة الملعب بين شوطي اللقاء ودفعت موسيماني المدير الفني لإشراك أليو ديانج بديلًا له.





واستأنف أهلي تدريباته اليوم الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المصري البورسعيدي 4-2 أول أمس الجمعة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجوةة بعد غدٍ الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق ٤ نقاط عن غريمه الزمالك.



