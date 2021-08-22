خاص.. محمد عواد يكشف سر حذف الصورة المثيرة للجدل

حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كشف السبب الحقيقي وراء حذف صورته التي نُشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال "عواد" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : الصورة تم تفسيرها بشكل خاطئ، حيث انني نشرت صورة شخصية لي وكتبت باللغة الإنجليزية "النهاية".

وأضاف : بعض الجماهير فسرت الكلمة بأنني ألمح برحيلي عن صفوف القلعة البيضاء، وعندما لاحظت ذلك قمت بحذف الصورة نهائياً.

وأتم محمد عواد حديثه : ثم قمت بنشرها مرة أخرى دون كتابة أي تعليق، للتوضيح للجميع پأن تفسيركم غلط، وكان قصدي في البداية أن اللقاء المقبلة أمام الإنتاج الحربي هو حسن بطولة الدوري العام.