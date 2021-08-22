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تنظيم الإخوان والاغتيالات في تونس (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
وكالات
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اتهام الرئيس التونسي، قيس سعيد، لحركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بمحاولة اغتياله أعاد إلى الأذهان التاريخ الدموي للتنظيم.

فالتنظيم متهم باغتيال النشطاء المعارضين له، أبرزهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين رفضا حكم الإخوان وحذرا من عنف التنظيم، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وجه قيس سعيد اتهامات لبعض الأطراف في الدولة بالتآمر، في إشارة واضحة لتنظيم الإخوان، مؤكدا على أنهم سيلقون جزاءهم بالقانون وسيتم التصدي لهم.

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