علي البيدر لـ"الفجر": يجب أن يحصل السيسي على "نوبل".. والإخوان وطالبان وجهان لعملة واحدة (حوار)

الإخوان لها دور مُهم في أفغانستان وطالبان ستشكل حكومة من عناصرها





لبنان دولة ممزقة بسبب حزب الله ويجب تشكيل الحكومة سريعًا





الميليشيات تُحارب الكاظمي.. وتستهدف أبراج الكهرباء





الإخوان لها دور في أحداث أفغانستان وتُخطط لتحويلها لملاذ جديد لها





قال الكاتب والسياسي العراقي علي البيدر، إن سقوط جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، بدأت الجماعة في الانهيار في المنطقة العربية وهذا ما جعلت الجماعة تبحث على ملاذ بديل لها وهو أفغانستان بعد التضييق التركي عليها.





وأكد "البيدر"، خلال حوار خاص لـ"الفجر"، أن جماعة الإخوان هي همزة الوصل بين الجماعات المتطرفة حول العالم وإيران، داعيًا لإعطاء الرئيس المصري عبدالفتاح لجائزة نوبل لدوره في مكافحة إرهاب الإخوان في المنطقة العربية.





وإلي نص الحوار..





◄ كيف رأيت مشهد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟

أرى أن الانسحاب الأمريكي لم يأتي من فراغ ولكن جاء بعد عقدين من الخسائر الأمريكية في أفغانستان، ولكن مع ذلك فتح الباب لطالبان للهيمنة على أفغانستان. ولذلك نظرت أمريكا لمصلحتها لعلمها بخطورة الأوضاع داخل كابل.





◄ ما السيناريوهات المحتملة في أفغانستان خلال الفترة القادمة؟

أفغانستان ستقبل على انتهاكات كثيرة ضد حقوق الإنسان تقترب تلك المنطقة إلي صراع حقيقة بسبب تنوع الطوائف والقبائل فيها، وبسبب رغبة طالبان في فرض قوانينها وإرهابها على الشعب تحت ذريعة السير على نهج الشريعة الإسلامية.





◄ ما هو دور الإخوان في أفغانستان؟

تستخدم جماعة الإخوان المسلمين أسلوب العنف والإرهاب وخصوصا في الدول الضعيفة، أيضاً الدول التي تحمل طابع ديني، وعندما ننظر إلي العلاقة بين طالبان والإخوان سوف نجد أنها مرت بمنعطفات مختلفة ولكن في الفترة الأخيرة بعدما سيطرت طالبان علي أفغانستان سوف نجد أن تلك الحركة وجدت ترحيبا كبيرا من الجمعية التنمية الأفغانية للإصلاح التابعة "للإخوان المسلمين" التي تعتبر بيئة خصبة عمليات إرهابية جديدة سوف يوجد تعاون مع الجماعات المتطرفة وعلي رأسهم الإخوان، أيضا نرى ترحيب كبير من تلك الجماعات لطالبان وهذا يدل علي التعاون الذي سوف يوجد بين تلك الجماعات وخصوصاً الإخوان، سوف تصبح أفغانستان محطة جديدة لإخوان، وذلك بعد الضغوطات التي تعرضت إليها الحركة في تركيا وبعض الدول العربية، بناء ذلك سوف تحتضن أفغانستان الجماعة من جديد.





◄ هل تقوم حركة طالبان بتشكيل حكومة اختصاصيين أما تسيطر على الوضع بحكومة جهاديين؟

الفكر الجهادي قائم على المناصب وذلك سوف تقوم بإنشاء حكومة تقوم علي التكنوقراط، وهذا يعني أبناء الحركة هم من سوف تسيطر على جميع الأمور في الحكومة و الوزارات وغيرها مع عدم حب التعاون بين الأطراف الأخرى مع طالبان.





◄ هل ترى أن الإخوان همزة الوصل بين الجماعات الإرهابية وإيران؟

نعم، يوجد علاقة بينهم، لأن الذي يتابع علاقة بين الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية سوف يرى مدي العلاقه القوية بينهم، وفي نفس الوقت أن هناك علاقة قوية بين الإخوان المسلمين وإيران، وعبر تلك العلاقة المشتركة استطاع النظام الإيراني أن يقوم بعض الأجندات في الدول وذلك بمساعدة الإخوان وذلك يعتبر تلك الحركة هي الجسر الوحيد الذي يربط تلك الجماعات الإرهابية والنظام الإيراني، وذلك تعتبر جماعة الإخوان هي المسؤولة عن تلك الفوضى الموجودة من إرهاب والتطرف وذلك ما يخدم إيران خصوصا في المناطق الضعيفة مثل العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان وغيرها.





◄ ما هو مصير الإخوان في العراق وأيضًا بالمنطقة؟

هذا الأمر هو مرهون بسيطرة الجماعة على السلطة وأيضًا بقيادات الجماعة إذا كانت نفوذ قادة الجماعة قوي في السلطة والمال تقوي تلك الجماعة والعكس بالعكس هذا في المنطقة. أما العراق لقد شاهدنا بعد عام 2003 كيف هيمنة الحزب الإسلامي العراقي علي العديد من مقاليد السلطة وذلك باعتبارهم هو المكون العربي السني، وحيث قاموا بتعزيز نفوذهم في منظومة السلطة وذلك بجانب التعاون مع بعض الأطراف الشيعية من أجل تقوية النفوذ داخل السلطه، وذلك قد عازل الشارع السني عن المشاركة في الانتخابات او وظائف دوائر الدولة في النظام السياسي الجديد وهذا يعين خسائر العالم العربي السني في العراق، ولكن بعد تلك المنورات عادة الحزب الإسلامي إلي المشاركه في السلطة والانتخابات وذلك من أجل الحصول على المغانم الفئوية ولكن الآن هو في حالة تراجع ملاحظ وايضا لا يوجد له نفوذ داخل البرلمان العراقي ربما يوجد لهم عدد قليل جدا في البرلمان ولكن لم يحصلوا على اكثر من ذلك في الانتخابات المقبلة.





◄كيف تتخلص المنطقة من الإخوان وكافة الجماعات الإرهابية؟

يجب أن نقوم بعملية الوعي بشكل كبير من خلال توضيح المناهج والسلوكيات وغيرها من الأشياء الخاصة بتلك الجماعات إلي الشارع وهذا يعني خسارتهم القاعدة الجماهيرية التي يقوم عليها من خلال النقابات والاتحادات والموسسات ومنظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلي التجريم إلي تلك الأفكار وايضا إلي بعض الأحزاب والجماعات كما حدث في مصر وهذا يقودنا إلى أن أضعاف تلك هو كشف تلك الحركة أمام الجمهور بتاعي نصل إلي درجة واعي مجتمعي.





◄ ما تعليقك على ممارسة المليشيات الإيرانية في العراق واستهداف أبراج الكهرباء؟

تحاول العديد من الجماعات المسلحة الاستهداف إلي تلك الأبراج من تحقيق أكثر من هدف: الهدف الأول: من الناحية االعقائدية والمذهبية حيث يحدث تلك الهجمات علي المناطق العربية السنية وهذا الأمر سوف يحقق إليها مكسب مذهبي وعقائدي.

الهدف الثاني: ضرب حكومة مصطفى الكاظمي الذي قام من المهام الكثيرة من أجل الإصلاح من شأنه تقيد نفوذ تلك الجماعات .

الهدف الثالث: المنافع المادية التي حققها تلك الجماعات في ظل التواصل مع بعض المكاتب المحليات من أجل الحصول على عقود لتصليح تلك الشبكات

الهدف الرابع: جميع تلك الأهداف الثلاثة تتلاقي في مصالحة إيران في العراق ضد الحركة الإصلاحية لحكومة الكاظمي المتعارضة مع سياسية إيران .





◄ ما رأيك فيما يحدث في لبنان وما هي السيناريوهات المحتملة؟

هو نتيجه حتمية بسبب تدخل الحزب الله في مفاصل الدولة وتسخيرها لصالح الحزب وذلك من أجل زيادة النفوذ للحزب علي العديد من الموسسات في لبنان، ويستطيع تغير مقاليد السلطة هناك، وفي عدم التدخل الدولي المباشر في حل المشاكل اللبنانية لم يقوم هذه الدولة مرة ثانية .





◄ ما أسباب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان؟

أزمة تشكيل الحكومة هي تعتبر أزمة مركبة يريد البعض تكوين حكومة مع أن حزب الله لايريد ذلك من أجل زيادة الأزمة، بجانب الخلافات التي تحدث بين التيارات اللبنانية التي تجعل حزب الله هو المهيمنة علي المشهد اللبناني بطريقة مباشرة وغير مباشرة وكما يحدث في العراق.





◄ ما رأيك فيما يحدث ضد الاخوان في أوروبا هل هذا يعني اقترب نهاية الإخوان؟

العالم أصبح يعرف جرائم الاخوان وبعدما أدانت العديد من المحاكم الإخوان في جرائم إرهابية، وذلك أصبح العديد من الدول يرفض افكار الإخوان، وبدء بتقليل الدعم إليهم مثل تلك الدول تركيا. ولكن أحب أن أشيد أن أول من عرف العالم حقيقة الإخوان وبدء في الحساب هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد ذلك بدء سقوط الإخوان في الدول العربية وذلك من المفروض أن يحصل الرئيس المصري السيسي جائزة نوبل للسلام.



