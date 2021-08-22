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عاجل.. جوميز مديراً فنياً للتعاون السعودي
الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:45 م
علي نبوي
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أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده رسميًا مع البرتغالي جوزيه
جوميز لقيادة فريق الكرة الأول خلفًا للإنجليزي نيستور إل مايسترو الذي تم فسخ
التعاقد معه بالتراضي اليوم.
وكتب النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"
:" أنهت إدارة النادي رسميًا إجراءات التعاقد مع المدير الفني البرتغالي
"جوزيه جوميز" وطاقمه المساعد لقيادة التعاون حتى نهاية الموسم الحالي
".
وأضاف :" حيث سيصل الجهاز الفني الجديد خلال الأسبوع
المقبل".
وكان النادي السعودي قد أعلن اليوم الأحد فسخ تعاقده بالتراضي
مه المدرب الإنجليزي نيستور إل مايستر على خلفية النتائج السلبية للفريق.
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