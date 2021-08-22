تشي آدامز يسخر من نجم مانشستر يونايتد

سخر تشي آدامز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون، من نجم مانشستر يونايتد، عقب مواجهة الفريقين بالبريميرليج.





وكان آدامز نجح في التقدم لفريقه في الشوط الأول من المباراة، ولكن تم احتساب الهدف لصالح فردريكو سانتوس مدافع الشياطين الحُمر عن طريق الخطأ.





وقال آدامز عن هدفه الذي تم إحتسابه هدفًا لنجم يوناتيد بالخطأ عقب المباراة "أعتقد أنهم البريميرليج منحوا فردريكو الهدف لأنه لم يسجل الكثير".





وسقط الشياطين الحمر في فخ التعادل الإيجابي أمام ساوثهامبتون، بالمباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب سانت ماري ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج.