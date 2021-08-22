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ديربي لندن.. لوكاكو يصعق آرسنال بالهدف الأول لتشيلسي (فيديو)
الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:48 م
الفجر الرياضي
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سجل روميلو لوكاكو الهدف الأول لتشيلسي في شباك ارسنال في المباراة المقامة على ملعب الإمارات بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
الهدف جاء في الدقيقة 15، بعدما حصل على تمريرة أرضية من رييس جيمس، استطاع أن يسكنها في شباك لينو الذي حاول أن يبعدها قبل الوصول له لكن لم ينجح في ذلك.
تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: لينو.
الدفاع: تيرني - ماري - هولدينج - سيدريك.
الوسط: شاكا، سامبي، ساكا، سميث روي، بيبي.
الهجوم: مارتينيلي.
تشكيل تشيلسي كالآتي:-
حراسة المرمى: ميندي.
الدفاع: ازبيلكوتا - جيمس- روديجير - كريستينسين .
الوسط: ماركوس الونسو - كوفاسيتش - جورجينيو .
الهجوم: كاي هافيرتز - لوكاكو - ماسون ماونت.
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