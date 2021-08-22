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وزيرة الصحة تعلن تفاصيل أول مستشفى ومدرسة تمريض مصرية في جيبوتي (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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رحبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوزير صحة دولة جيبوتي الدكتور أحمد عبد الله، والوفد المرافق له، وسفير جيبوتي في مصر، موضحة أن زيارة وزير الصحة الجيبوتي بدأت بالأمس وكان هناك جولة لوزير الصحة الجيبوتي، بمعهد ناصر، وأكاديمية الأميرة فاطمة بهيئة الإسعاف المصرية وتعرف على قدرات مصر في مجال الرعاية الصحية.

وأضافت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي، والمذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن اجتماعها اليوم مع نظيرها الجيبوتي كان مثمر، وتم الاجتماع لوضع التصور لأول مسشتفى تخصصي للنساء والولادة والأطفال في جيبوتي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تم الاتفاق عليها بعد زيارته التاريخية لدولة جيبوتي في شهر مايو الماضي.

وتابعت وزيرة الصحة، أنه تم وضع رسومات المستشفى، وتم اليوم إنشاء الرسومات الهندسية بوجود الشركة الاستشارية والشركة المنفذة للمشروع، وتم وضع كافة الاحتياجات الخاصة بزملائنا في جيبوتي، وتم الاتفاق على أن يلحق بالمستشفى مدرسة للتمريض والقابلات ونقطة إسعاف تشمل عربة إسعاف من الجانب المصري، والإمداد بالأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات يتم من مصر وهذه المستشفى تخدم منطقة مكتظة بالسكان، وسيتم بدء التنفيذ وتبادل الوثائق بين جيبوتي ومصر فورًا، لافتة إلى أنه سبق إرسال مهندسين من وزارة الصحة لمعاينة قطعة الأرض المخصصة للمستشفى وسيتم البدء في تنفيذها الشهر المقبل.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زائد جيبوتي

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