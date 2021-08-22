ميلان ينافس كبار أوروبا على نجم مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ميلان الإيطالي اقتحم سباق التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ستار صنداي البريطانية بأن ميلان يستهدف التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع النجم البرتغالي على رأسها يوفنتوس وإنترميلان الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الإسباني.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن بيب جوارديولا المدير الفني مانشستر سيتي كان قد كشف عن العديد من الأسماء التي سترحل عن الفني المان سيتي على رأسها برناردو سيلفا.



