Advertisements

نجم الأهلي خارج مواجهة الجونة بسبب الإصابة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أصبح النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في المباراة المقبلة بسبب الإصابة.

وتغيب جونيور أجاي عن المشاركة في مران الأهلي الجماعي اليوم الأحد والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بسبب إصابته بالتهاب في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش وتسببت في غيابه عن لقاء المصري البورسعيدي.


ولن يتكمن أجاي من اللحاق بمباراة الأهلي أمام الجونة المقرر لها مسا بعد غدٍ الثلاثاء بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية وعدم تعافيه منها.


واستأنف أهلي تدريباته اليوم الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المصري البورسعيدي 4-2 أول أمس الجمعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجوةة بعد غدٍ الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق ٤ نقاط عن غريمه الزمالك.

الكلمات المفتاحية

نجم الأهلي فريق طلائع الجيش طلائع الجيش جة الأهلي أمام الجونة

أخبار تهمك

نجم الأهلي يحسم مصيره مع الفريق بفرمان ناري

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم مهاجم من العيار الثقيل هذا الصيف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

الأهلي يحدد بديل محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 21 ساعة

راتبه الضخم السبب الأكبر.. 3 أسباب تعرقل انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك (تقرير)

منذ 35 دقيقة

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

منذ حوالي 6 ساعات

الاهلي يقترب من حسم صفقة " الهداف "

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط بالأهلي تصدم نجم سيراميكا كليوباترا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي السوبر من الزمالك

منذ 39 دقيقة

قرار عاجل من المترو بسبب درجات الحرارة المرتفعة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يتحرك لخطف نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بسبب بنزيما.. راموس ينفجر غضبا من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أجايي يعود لتدريب الأهلي في غياب وحيد

الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

موسيماني يعقد جلسة مع أجاي للاطمئنان على حالته بعد العودة من الإصابة

موسيماني يحسم موقف مشاركة أجاي أمام صن داونز

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

خاص- شرط أجاي للموافقة على الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:32 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة بالاستغناء عن "الرجل الأول"

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يتحرك لخطف نجم الأهلي

04:27 م

نجم الأهلي يحسم مصيره مع الفريق بفرمان ناري

05:28 م

عاجل.. شروط تعجيزية تمنع إنتقال مبابي لريال مدريد

02:42 م

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي السوبر من الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements