نجم الأهلي خارج مواجهة الجونة بسبب الإصابة

أصبح النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني في المباراة المقبلة بسبب الإصابة.





وتغيب جونيور أجاي عن المشاركة في مران الأهلي الجماعي اليوم الأحد والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة بسبب إصابته بالتهاب في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش وتسببت في غيابه عن لقاء المصري البورسعيدي.









ولن يتكمن أجاي من اللحاق بمباراة الأهلي أمام الجونة المقرر لها مسا بعد غدٍ الثلاثاء بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية وعدم تعافيه منها.









واستأنف أهلي تدريباته اليوم الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المصري البورسعيدي 4-2 أول أمس الجمعة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الجوةة بعد غدٍ الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق ٤ نقاط عن غريمه الزمالك.



