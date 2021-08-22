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مفاجأة.. الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقاته النارية
الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:01 م
أشرف عبد الناصر
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تستعد إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي للإعلان عن صفقات الأهلي الصيفية وذالك مع نهاية الشهر الجاري.
وحسم مسئولو الأهلي التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، والموزمبيقي ميكيسون لاعب فريق سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد لاعب فريق النجوم والمعار لفريق إنبي لنهاية الموسم الحالي.
وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن ميكي وتاو سيصلان القاهرة خلال الساعات القادمة وسيخضعان لفحص طبي قبل الإعلان عن إنضمامهما رسميا قبل نهاية الشهر الجاري.
ومن المفترض أن يحسم الأهلي ملفاته بشأن الصفقات والراحلين خلال الساعات القادمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
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