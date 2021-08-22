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مفاجأة.. الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقاته النارية

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:01 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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تستعد إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي للإعلان عن صفقات الأهلي الصيفية وذالك مع نهاية الشهر الجاري.

وحسم مسئولو الأهلي التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، والموزمبيقي ميكيسون لاعب فريق سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد لاعب فريق النجوم والمعار لفريق إنبي لنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن ميكي وتاو سيصلان القاهرة خلال الساعات القادمة وسيخضعان لفحص طبي قبل الإعلان عن إنضمامهما رسميا قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن المفترض أن يحسم الأهلي ملفاته بشأن الصفقات والراحلين خلال الساعات القادمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

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يرسي تاو ميكسويني الاهلي

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