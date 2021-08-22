أحمد حلمي يعبر عن خوفه من منى زكي

شارك الفنان أحمد حلمي، فيديو لزوجته الفنانة منى زكي، على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وهي تروج لأحدث حلقاتها في برنامج "صاحبة السعادة".



و كتب "حلمي" تعليقا قائلًا: "اوعى حد يقولها انى نزلت الفيديو" حيث ظهرت منى زكي في الفيديو قائله "استنونى مع إسعاد فى صاحبة السعادة.... حلمى انا مبعرفش اقول الحاجات دى بجد... بلاش نعمل الفيديو" وعبرت عن سعادتها لتواجدها مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة".



و سبق أن نشرت الفنانة "منى زكى" فيديو برومو الحلقة على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائله: "الحوار مع صاحبة السعادة دايمًا مختلف وتلقائى وعفوى جدًا... يا رب الحلقة تعجبكم.... استنونى فى لقاء مع حبيبتى صاحبة السعادة على قناة dmc يوم الاتنين الساعة ١١ مساء" حيث تعرض الحلقة يوم الاثنين الساعة ١١ مساء على قناة dmc.



و قد ظهر الزوجان احمد حلمى ومنى زكى فى أحدث جلسات التصوير لهم مؤخرًا وسط الطبيعة وتألقوا فى العديد من الصور التى أبهرت جمهور النجمين كالعادة.