أخضر كرة الماء يتعادل مع الكويت في خليجية الألعاب المائية





حقق المنتخب السعودي لكرة الماء المركز الثاني والميداليات الفضية ضمن منافسات كرة الماء بالبطولة الخليجية الـ 28 للألعاب المائية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحل الأخضر ثانياً في الترتيب العام بتعادله 5-5 في الجولة الرابعة مع المنتخب الكويتي الذي حل أولاً وتُوج بالميداليات الذهبية، فيما حصل المنتخب القطري على المركز الثاث والميداليات البرونزية في البطولة.

وشارك الأخضر في البطولة بمنتخبات السباحة والغطس وكرة الماء يمثلهم 43 لاعباً منهم ثمانية لاعبين في الغطس و13 في كرة الماء و22 في السباحة.