وزيرالزراعة: نصيب المواطن بالرقعة الزراعية انخفض من فدان لـ 2 قيراط (فيديو)



وأضاف: «لا توجد دولة بالعالم لا تقبل المنتج المصري، فتحنا 11 سوقا جديدة في ظل أزمة كورونا بينها السوق اليابانية»، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصدر البرتقال والفراولة المجمدة.



قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بمشروعات الزراعة بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن مصر استطاعت توفير الغذاء بشكل آمن للشعب المصري، في ظل أزمة فيروس كورونا.وأضاف"القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن نصيب المواطن المصري من المساحة الزراعية انخفض من فدان إلى ما يعادل 2 قيراط أو أقل، مضيفًا أن المشروعات الزراعية في شرق العوينات وتوشكى تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي، والدولة تنفق المليارات لزيادة الرقعة الزراعية، وتعويض التعديات.ووصف "الدلتا الجديدة"، بمشروع القرن كونه يستهدف زراعة مليون فدان، إضافة إلى إقامة مشروعات زراعية على باقي المساحة التي تصل إلى 2.2 مليون فدان، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بالقرب من الموانئ والتجمعات السكنية.وأشار إلى أن حجم الصادرات الزراعية العام الجاري بلغ 4.5 مليون طن، بزيادة 700 ألف طن عن العام السابق، موضحا أن مصر تصدر أكثر من 360 منتجا لأكثر من 150 دولة.