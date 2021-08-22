في ذكرى وفاته.. 5 زيجات في حياة كمال الشناوي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوي، الذي يعد أحد دنجوانات السينما المصرية.



أحد رموز الحب في السينما المصرية.. أعماله خالدة فى الأذهان لا يمحيها الزمان وكرس لها حياته، فأجزل له العطاء ليصبح الفتى الوسيم أحد كبار فنانى عصره وصاحب تاريخ من أكبر الأعمال التي شهدتها شاشة السينما على مر عصورها.





والنساء في حياة كمال الشناوي بدأت مع زوجته الأولى وهي الفنانة الاستعراضية الراحلة "هاجر حمدي"، التي أنجب منها ابنه محمد، الذي عمل مخرجًا فيما بعد، قبل أن تعتزل التمثيل في أوائل الخمسينيات، ثم عادت إليه وابتعدت لتعمل في أعمال حرة لتربية ابنها.



والثانية كانت عفاف شاكر، الأخت الكبرى للفنانة الراحلة شادية، ثم الزوجة الثالثة وهي زيزي الدجوي، خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وأنجب منها عمر وإيمان، والزوجة الرابعة هي الفنانة الراحلة ناهد شريف، أما الأخيرة فهي اللبنانية عفاف نصري.



