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وزيرة الصحة: هذه الفئة لن تحصل على لقاح كورونا آخر (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن كل المسافرين لأغراض الدراسة، أو العلاج، أو العمل سيتم توفير لقاح كورونا لهم حتى وإن كانوا حصلوا على لقاح من قبل.

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن المسافرين لأغراض السياحة إذا كانوا قد حصلوا على لقاح كورونا من قبل لن يحصلوا على تطعيم آخر، موضحة أن وزارة الصحة وفرت مقر في المكان المخصص للبعثات الخارجية التابعة لوزارة التعليم العالي بمدينة نصر لتطعيم كل البعثات التعليمية التي ستتوجه للخارج.

وأوضحت أن مصر ستتلقى جرعات جديدة من لقاح جونسون آند جونسون آخر الشهر الجاري، ويمكن منح لقاح استرازينيكا للمسافرين مع تقليل المسافة بين الجرعتين لتكون 4 أسابيع وهذا بناء على توصية منظمة الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد لقاح كورونا كورونا

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