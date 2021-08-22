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انطلاق دوري "مستقبل وطن" في نسخته الثالثة بقنا

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهد الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا هشام قدوس انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار "أنت البطل" بمركز قوص، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام للحزب.

حيث أجريت مراسم قرعة العلنية للدوري بحضور عضو مجلس النواب عن دائرة قوص النائب محمد طايع والنائب أبو الحسن الجزار أمين الحزب بمركز قفط والنائب عبد الراضي عربي وأمين شباب المحافظة المشرف العام علي البطولة محمد عبد الستار تمام وأمين العمل الجماهيري بقنا كريم عبد المريد والعمدة ياسر مختار أمين الحزب بمركز قوص وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز قوص محمود غلاب ومندوبي الفرق المشاركة بالمركز.

وأشار الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا إلي أن الدوري في نسخته الثالثة يستهدف توفير الفرصة لعدد كبير من الشباب على مستوى كافة مراكز ومدن وقري ونجوع المحافظة في الفئة العمرية من 18 عاما حتى 35 عاما لممارسة الرياضة في ظل تنافس شريف وإعلاء للقيم والأخلاق الرياضية، إن الحزب يقدم نموذجا جديدًا في التفاعل مع الشباب مباشرة والاهتمام بالتواصل معهم، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة لافتا إلى إن الدوري يعد فرصة ذهبية لتحقيق حلم الشباب الذين يمتلكون موهبة حقيقية في كرة القدم.

ومن جانبه أكد أمين شباب حزب مستقبل وطن بقنا المشرف العام علي البطولة علي أن الدوري يعد فرصة ذهبيه للشباب للتحلي بالروح والخلق الرياضي والمنافسة الشريفة والبعد تماما عن التعصب الذي قد يؤدي إلي عواقب وخيمة وكذلك مواجهة المخدرات والقضايا المجتمعية التي تشكل خطورة علي مجتمعنا ومنها الخصومات الثأرية مشيرا إلي أن الحزب وقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إلي تشجيع ثقافة العمل الحر وخفض معدلات البطالة لدى الشباب.

ومن جانبه أشار أمين حزب مستقبل وطن بمركز قوص العمدة ياسر مختار إلي مشاركة 32 فريقا يمثلون جميع قري ونجوع مركز قوص بواقع 320 شابا ينافسون في جو يتسم بالروح الرياضية وتقام مباريات الدوري علي ملعب قرية المقربية التابعة لمركز قوص داعيا جموع الشباب في المشاركة في جميع الفعاليات التي ينظمها ويتبناها الحزب حتى نستطيع أن نعزز القيم والمشاركة المجتمعية التي بدورها تساهم في الحد من العديد من المشكلات اليومية بالمركز.

الكلمات المفتاحية

قنا دوري مستقبل وطن الدورة الثالثة

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