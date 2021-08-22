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28 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد
الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:46 م
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 28 سفينة حاويات و بضائع عامة، مؤكدة التنسيق الدائم بين الجهات المعنية; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.
وأوضحت المنطقة - في بيان صحفي اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 7 سفن حاويات وغادرته 4 سفن أخرى ، وتتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن.
وأشارت إلى أن غادرت ميناء غرب بورسعيد سفينتا حاويات وبضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.
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