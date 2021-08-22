28 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 28 سفينة حاويات و بضائع عامة، مؤكدة التنسيق الدائم بين الجهات المعنية; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.





وأوضحت المنطقة - في بيان صحفي اليوم الأحد أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 7 سفن حاويات وغادرته 4 سفن أخرى ، وتتواجد على الأرصفة 8 سفن، ومن المنتظر وصول 3 سفن.





وأشارت إلى أن غادرت ميناء غرب بورسعيد سفينتا حاويات وبضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.