مفاجأة.. ميسي مطلوب في الدوري الأمريكي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي الأمريكي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن ديفيد بيكهام يخطط لخطف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بيكهام أجرى مفاوضات أولية مع ميسي بشأن الانضمام إلى إنتر ميامي عقب نهاية عقده.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن باريس سان جيرمان كان قد تعاقد مع ميسي في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة، حيث وقع على عقد مع النادي الباريسي يمتد حتى 2023.