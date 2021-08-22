موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن وصول الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح سيمبا التنزاني إلى القاهرة الأسبوع المقبل.





يأتي موعد وصولهم إلى القاهرة، بعد انتهاء مباريات الدوري المصري الممتاز، لإتمام إجراءات انتقالهما للأهلي، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى حسم التعاقد معهما وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع أنديتهما.





وانضم لويس ميكيسوني للأهلي لمدة 4 سنوات مقابل 900 ألف دولار، بينما انضم بيرسي تاو للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقابل 1.8 مليون يورو دولار، بخلاف ما سيحصل عليه الثنائي طوال فترة تواجدهما مع المارد الأحمر.





وأنهى الأهلي إجراءات ضم بيرسي تاو من برايتون لمدة أربعة مواسم بشكل رسمي، كما أنهى ضم ميكيسوني من سيمبا بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم أيضاً.





وينهى المارد الأحمر حالياً إجراءات وصول بيرسي تاو وميكيسوني للقاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي وإعلان الصفقة بشكل رسمي.