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موعد وصول صفقتي الأهلي الناريتين إلى القاهرة
الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:01 م
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن وصول الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي والموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح سيمبا التنزاني إلى القاهرة الأسبوع المقبل.
يأتي موعد وصولهم إلى القاهرة، بعد انتهاء مباريات الدوري المصري الممتاز، لإتمام إجراءات انتقالهما للأهلي، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى حسم التعاقد معهما وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع أنديتهما.
وانضم لويس ميكيسوني للأهلي لمدة 4 سنوات مقابل 900 ألف دولار، بينما انضم بيرسي تاو للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقابل 1.8 مليون يورو دولار، بخلاف ما سيحصل عليه الثنائي طوال فترة تواجدهما مع المارد الأحمر.
وأنهى الأهلي إجراءات ضم بيرسي تاو من برايتون لمدة أربعة مواسم بشكل رسمي، كما أنهى ضم ميكيسوني من سيمبا بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم أيضاً.
وينهى المارد الأحمر حالياً إجراءات وصول بيرسي تاو وميكيسوني للقاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي وإعلان الصفقة بشكل رسمي.
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