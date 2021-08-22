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الالومنيوم يستهل ودياته بالفوز على منتخب قنا

الأحد 22/أغسطس/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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فاز فريق الالومنيوم على منتخب قنا بثلاثية مقابل هدف في اولى تجارب الفريق الحمادي إستعدادا للموسم الجديد، والتي اقيمت بملعب الالومنيوم عصر اليوم الأحد.


سجل أهداف فريق الألومنيوم " فوزي، فاروق، وتيتو" بينما احرز هدف منتخب قنا اللاعب حازم كمال .


ويستأنف فريق نادي الالومنيوم بقيادة ياسر رضوان المدير الفني للفريق تدريباته بعد غداً الثلاثاء استعداداً للموسم الجديد.

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