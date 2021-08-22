الالومنيوم يستهل ودياته بالفوز على منتخب قنا

فاز فريق الالومنيوم على منتخب قنا بثلاثية مقابل هدف في اولى تجارب الفريق الحمادي إستعدادا للموسم الجديد، والتي اقيمت بملعب الالومنيوم عصر اليوم الأحد.





سجل أهداف فريق الألومنيوم " فوزي، فاروق، وتيتو" بينما احرز هدف منتخب قنا اللاعب حازم كمال .





ويستأنف فريق نادي الالومنيوم بقيادة ياسر رضوان المدير الفني للفريق تدريباته بعد غداً الثلاثاء استعداداً للموسم الجديد.



