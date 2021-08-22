سعر صرف الدولار اليوم الأحد 22/8/2021 في مصر

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021، استقراراً، أمام الجنيه حيث وصل داخل البنك الأهلي المصري إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار اليوم



وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في جمهورية مصر العربية، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية، لمتاعيها الكرام سعر صرف الدولار اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة في السطور التالية:









سعر صرف الدولار اليوم الأحد في بنك مصر





وصل سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري





وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس





وصل سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي





وصل سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي





وصل سعر صرف الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB





وصل سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB في 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.





سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي





وصل سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامي





وصل سعر صرف الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.





وصل سعر صرف الدولار في شركات الصرافة





وصل سعر صرف الدولار اليوم في شركات الصرافة إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.







