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لهذا السبب.. مناشدة عاجلة من "الصحة" للعاملين في التربية والتعليم (فيديو)

الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل تطعيم طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، والمدرسين في المدارس بلقاح كورونا قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقالت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إن جميع طلاب الجامعات سيحصلوا على لقاح كورونا، وكذلك كافة العاملين في الجامعات سواء أعضاء هيئة التدريس، والعمال، والإداريين، حيث يبلغ من سيتم تطعيمهم في منظومة التعليم العالي نحو 3.2 مليون شخص.

وأضافت أنه سيتم تطعيم 2 مليون شخص بمنظومة التعليم ما قبل الجامعي، مناشدة جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم التسجيل على الموقع الإليكتروني في المكان المخصص بالتعليم، وستصلهم رسالة خلال 72 ساعة بمكان وموعد التطعيم.

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وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم لقاح كورونا تطعيم كورونا اخبار مصر

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