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ألمانيا تدعو روسيا لتجديد اتفاق عبور الغاز مع أوكرانيا

الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
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دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد لتمديد الاتفاق الخاص بنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية وقالت إن ألمانيا تريد مساعدة أوكرانيا للتحول للطاقة المتجددة.

وذكرت في بيان بعد أيام من ممارسة ضغوط على الرئيس الروسي لتمديد الاتفاق، الذي ينتهي في عام 2024، مع أوكرانيا إذ تخشى الاخيرة فقد رسوم عبور الغاز مع بدء تشغيل خط أنابيب نورد ستريم2.

وقالت عقب اجتماع في كييف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي "لا يجب أن يستخدم الغاز كسلاح سياسي ... من المهم أن يستمر عبور الغاز لأراضي أوكرانيا".

وقالت ميركل في آخر زيادة للعاصمة الأوكرانية قبل تقاعدها الشهر المقبل إن المفاوضات لتمديد الاتفاق جارية.

وتعهدت ألمانيا بدعم تجديد أوكرانيا مزيج الطاقة وتطوير مشروعات طاقة متجددة بإجمالي مليار يورو (1.2 مليار دولار) من خلال مشروعات ثنائية.

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