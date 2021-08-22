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موعد الحكم في قضية الأهلي ضد الزمالك بشأن خصم النقاط

الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حدد مركز التحكيم والتسوية، باللجنة الأوليمبية المصرية موعد النظر في قضية النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مباراة فريق الأهلي مواليد 99 أمام نادي الزمالك.


وقدم النادي الأهلي شكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن عدم إقامة المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري 99 بين الأهلي والزمالك في الموسم المنقضي.


كما قدم النادي الأهلي شكوى بشأن مشاركة اللاعب سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك في مباراتين بالدوري مع الزمالك، على الرغم من قرار إيقافه من قبل اتحاد الكرة بسبب تجاوزه الشهير مع فريق 99 ضد رموز النادي الأهلي.


وأعلن مركز التحكيم والتسوية نظر الشكوى المقدمة من النادي الأهلي والحكم فيها يوم 31 أغسطس الجاري.


وسيتم خصم 6 نقاط من نادي الزمالك حال ثبوت صحة موقف الأهلي بشأن مشاركة سيف فاروق جعفر في مباريات الفريق رغم ايقافه، وسوف يتسبب ذلك في خسارة الزمالك لقب الدوري المصري.

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