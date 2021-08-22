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شاهد.. أحمد زاهر وهنادي مهنا من كواليس "ورا كل باب"
الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:24 م
رنا حسين
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شارك الفنان أحمد زاهر من صور كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "ورا كل باب" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وجمعت الصور الفنان أحمد زاهر بالفنانة هنادي مهنا من الكواليس وعلق قائلًا: "#ورا_كل_باب #حدوته_كدبه_كبيرة # تصوير... انتظرونا".
و تناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل تريندات السوشيال ميديا وانجذاب العديد من الشباب الغير عاملين لها بغرض تحقيق الشهرة والمال متناسين ما قد يدفعونه من ثمن فى المقابل.
يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.
وجمعت الصور الفنان أحمد زاهر بالفنانة هنادي مهنا من الكواليس وعلق قائلًا: "#ورا_كل_باب #حدوته_كدبه_كبيرة # تصوير... انتظرونا".
و تناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل تريندات السوشيال ميديا وانجذاب العديد من الشباب الغير عاملين لها بغرض تحقيق الشهرة والمال متناسين ما قد يدفعونه من ثمن فى المقابل.
يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.
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