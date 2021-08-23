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7 معلومات مهمة عن أول طريق أخضر بمحمية وادي الحيتان

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 01:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء فى إقامة أول طريق اخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء وموقع تراث طبيعي عالمي بمحمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم.

ويرصد "الفيديوجراف" أبرز معلومات عن أول طريق أخضر بمحمية وادي الحيتان:

١- يمتد طريق وادى الحيتان بطول 34كم

٢-يعتمد إنشاؤه على طريقة جديدة لاعادة التدوير واستخدام مستحلبات لخلطها بالتربة

٣- كما يعتمد الطريق على التكنولوجيات الحديثة لإعادة التدوير.

٤- يستخدم الطريق الأساليب البيئية التى تهتم بالحد من الانبعاثات الحرارية.

٥- يعد الطريق أيقونة للاستخدام الأمثل لإعادة التدوير وبناء الطرق الخضراء

٦- يحافظ الطريق على الموارد بإعادة التدوير لنفس مواد الطرق وتوفير المواد الخام

٧- يساعد في نشر ثقافة استخدام الطرق الخضراء.

جديرا بالذكر أنه تم إدراج موقع وادى الحيتان عام 2018 في القائمة الخضراء IUCN للمناطق المحمية، والذى يعد معيارا عالميا لأفضل الممارسات التي توفر شهادة للمناطق التي تدار بفعالية وكفاءة وتظهر الحوكمة الرشيدة والتصميم والتخطيط  والإدارة الفعالة ونتائج الحفظ الإيجابية.

الكلمات المفتاحية

محمية وادي الحيتان طريق أخضر الفيوم

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