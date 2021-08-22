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الخطيب يحدد موعد انتخابات الأهلي المقبلة
الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:30 م
أشرف عبد الناصر
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عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أكثر من
إجتماع خلال الفترة الأخيرة لمناقشة عدد من الملفات أبرزها إنتخابات المجلس
القادمة.
وحدد محمود الخطيب في إجتماعاته الأخيرة موعد انتخابات مجلس
الإدارة القادمة على أن تكون في الثالث من شهر نوفمبر المقبل بعد عدة مشاوروات
مع أعضاء المجلس.
ومن المفترض أنيتم الإعلان عن موعد فتح أبواب الترشح خلال
أكتوبر المقبل وذالك بعد معرفة الموقف النهائي من الجهة الإدارية.
وكان محمود الخطيب قد تولى رئاسة مجلس إدارة الأهلي في
نوفمبر 2017 الماضي، وحقق العديد من الإنجازات وتنتهي فترته بنهاية نوفمبر المقبل
حثي من المتوقع دخوله ضمن دائرة المرشحين على مقعد كرسي الرئاسة خلال الانتخابات
القادمة.
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