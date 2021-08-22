الخطيب يحدد موعد انتخابات الأهلي المقبلة

عقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أكثر من إجتماع خلال الفترة الأخيرة لمناقشة عدد من الملفات أبرزها إنتخابات المجلس القادمة.

وحدد محمود الخطيب في إجتماعاته الأخيرة موعد انتخابات مجلس الإدارة القادمة على أن تكون في الثالث من شهر نوفمبر المقبل بعد عدة مشاوروات مع أعضاء المجلس.

ومن المفترض أنيتم الإعلان عن موعد فتح أبواب الترشح خلال أكتوبر المقبل وذالك بعد معرفة الموقف النهائي من الجهة الإدارية.

وكان محمود الخطيب قد تولى رئاسة مجلس إدارة الأهلي في نوفمبر 2017 الماضي، وحقق العديد من الإنجازات وتنتهي فترته بنهاية نوفمبر المقبل حثي من المتوقع دخوله ضمن دائرة المرشحين على مقعد كرسي الرئاسة خلال الانتخابات القادمة.