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تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:12 م
محمد عوده
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يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يوم الأربعاء أول سبتمبر المقبل، في تسليم دفعة جديدة، تضم 22 عمارة، من 73 عمارة بمشروع "سكن مصر"، بالمجاورة 33، بالحي السادس، مسلسل 3، بمدينة دمياط الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأربعاء 13 أكتوبر المقبل.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، وحتى يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، في تسليم دفعة جديدة، تضم 22 عمارة، من 73 عمارة بمشروع "سكن مصر"، بالمجاورة 33، بالحي السادس، مسلسل 3، في مدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

ويتمن التسليم وفقا لما يلي:

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 15، يوم الأحد 5 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الإثنين 6 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 17، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021.

- تم تخصيص يوم الخميس 9 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 19، يوم الأحد 12 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021.

- تم تخصيص يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 19 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 25، يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 26 يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.

- تم تخصيص يوم الخميس 23 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 26 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021.

- تم تخصيص يوم الخميس 30 سبتمبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021.

- يتم تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

- تم تخصيص الأيام من الإثنين 11 أكتوبر 2021، وحتى الأربعاء 13 أكتوبر 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة
تبدأ 1 سبتمبر.. مواعيد تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

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