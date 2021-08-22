Advertisements
بالفيديو.. تشيلسي يهزم آرسنال بثنائية نظيفة ويتصدر البريميرليج
الأحد 22/أغسطس/2021 - 07:21 م
الفجر الرياضي
Advertisements
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق الفوز على نظيره ارسنال بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
الهدف الاول جاء في الدقيقة 15، بعدما حصل لوكاكو على تمريرة أرضية من رييس جيمس، استطاع أن يسكنها في شباك لينو.
وسجل رييس جيمس الهدف الثاني لتشيلسي في شباك ارسنال في الدقيقة 35 بعدما حصل على تمريرة من ماسون ماونت سجلها جيمس بشباك أصحاب الأرض.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 6 في المركز الأول بالتساوي مع ليفربول بينما يبقى أرسنال بدون نقاط في المركز 19 قبل الأخير.
Advertisements